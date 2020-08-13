В Днепре мужчина с электрошокером напал на 16-летнюю девушку

Преступника задержали неравнодушные граждане.

Мужчина, который напал в лифте на девушку dnepr.express

В Днепре неравнодушные граждане задержали 46-летнего мужчину, который в лифте, вооружившись электрошокером, напал на 16-летнюю девушку. Об этом информирует Нацполиция Днепропетровской области.

По предварительным данным, преступление произошло вчера, 12 августа, примерно в 19:30 на бульваре Славы. Мужчина зашел в лифт вместе с 16-летней девушкой, применил электрошокер и забрал у нее из сумки мобильный телефон.

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Потерпевшая сумела выбежать из лифта и позвать на помощь. Неравнодушные прохожие задержали злоумышленника и передали его правоохранителям. Его личность установлена.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины (Грабеж). Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Черновцах начальница одного из ЗАГСов пугала посетителей электрошокером. Она его использовала как аргумент в спорах.