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В Днепре мужчина с электрошокером напал на 16-летнюю девушку

Комментариев: 1
Преступника задержали неравнодушные граждане.
Мужчина, который напал в лифте на девушку
Мужчина, который напал в лифте на девушку
dnepr.express

В Днепре неравнодушные граждане задержали 46-летнего мужчину, который в лифте, вооружившись электрошокером, напал на 16-летнюю девушку. Об этом информирует Нацполиция Днепропетровской области.

По предварительным данным, преступление произошло вчера, 12 августа, примерно в 19:30 на бульваре Славы. Мужчина зашел в лифт вместе с 16-летней девушкой, применил электрошокер и забрал у нее из сумки мобильный телефон.

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Потерпевшая сумела выбежать из лифта и позвать на помощь. Неравнодушные прохожие задержали злоумышленника и передали его правоохранителям. Его личность установлена.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины (Грабеж). Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Черновцах начальница одного из ЗАГСов пугала посетителей электрошокером. Она его использовала как аргумент в спорах.

 

dp.npu.gov.ua

 

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    13.08.2020, 13:30
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Треба було йому ще і пику натовкти як на фотографії.
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