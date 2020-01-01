В армии тоже рекордный прирост больных коронавирусом

Военные медики сообщают о значительном количестве новых случаев заражения за последние сутки.

По состоянию на утро 13 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 354 человека. Об этом сообщает в Facebook Командование Медсил ВСУ.

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За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 7 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 39 человек.

Всего за время пандемии выздоровели – 727 военнослужащих, летальных исходов – 6.

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На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 680 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток – 274 человека.

Напомним, по официальным данным Минздрава Украины, на утро 13 августа коронавирусом заболели 86140 украинцев. За последние сутки инфекцию выявили у 1592 человек.