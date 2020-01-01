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На видео показали, как девушки на Львовщине жестоко избили знакомую

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Пострадавшую повалили на землю и наносили удары кулаками и ногами.
Избиение происходило в поле за селом
Избиение происходило в поле за селом
Скрин видео

Факт жестокого насилия зафиксировали в селе Зымна Вода под Львовом. Там двое молодых местных жительниц устроили разборки с ровесницей.

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Об этом сообщил пользователь соцсети Владимир Садовой, выложив видео с места.

На ролике видно, как жертву повалили на землю, после чего принялись над ней измываться. Девушку били ногами в живот и наносили удары кулаками по голове. Потом одна из мучительниц оседлала потерпевшую, пытаясь душить коленями.

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Действие происходило вдали от людей, в поле за селом. Рядом никого не было, поэтому за пострадавшую некому было вступиться.

Согласно законодательству, все, что происходило, - это преступление, а лица, которые совершили действия, - преступницы. Прошу полицию придать дело огласке и разобраться, - написал автор поста.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сняли на видео, как избивают инвалида на костылях.

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Теги: девушки, Львов и Львовская область, нападение, видео, издевательства, насилие, избиение
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