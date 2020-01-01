В Днепре оборвался лифт с людьми

Одному человеку стало плохо.

В Днепре в одном из многоэтажных жилых домов оборвался лифт, в котором находились три человека. Об этом сегодня информирует “Днепр Оперативный“.

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По предварительным данным, лифт с пассажирами спускался вниз с 8-го этажа. Примерно на 6-м этаже в шахте произошел сильный хлопок, после чего лифт начал ускоренно опускаться. Между 2 и 3 этажами он совершил аварийное торможение.

Коммунальщики, вызванные на место происшествия, быстро освободили людей. Одному из них от случившегося стало плохо. Остальные не пострадали.

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Сейчас выясняется причина обрыва. Не исключено, что у него в результате перепада эклектического напряжения заклинило тормозное устройство.

Ранее в городе Черноморск оборвался лифт с ребенком. Лифт, ускоренно спускавшийся с 8-го этажа, аварийно остановился на 3-м этаже.