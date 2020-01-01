В МИД назвали страны, куда могут ездить украинцы

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Он отметил, что на прошлой неделе таких стран было 38. За это время их количество увеличилось на 4. В частности, по словам министра, к данному перечню присоединилась Армения, куда можно прибыть при условии 14 дней самоизоляции. Также в перечень вошли три другие менее популярные среди украинцев страны: Буркина-Фасо, Того и Чад.