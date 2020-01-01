В Запорожье конфликт в маршрутке закончился разбитым окном

Говорят, дебошир был чем-то недоволен.

Спор разгорелся в транспортном средстве на ул. Чаривной golos.zp.ua

Инцидент произошел в Запорожье. Там, на ул. Чаривной в Шевченковском районе города произошел конфликт в маршрутке.

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Об этом сообщает “Голос Запорожья“.

Уточняется, что речь идет о маршрутном такси №42, которое курсирует от 3-го Южного микрорайона до ул. Сикорского. Местный житель сфотографировал разбитое окно в транспортном средстве.

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Очевидец рассказал, что пассажиры о чем-то спорили. Вдруг один из участников перепалки влупил кулаком по окну. Стекло разлетелось, разбитое вдребезги. Что именно стало причиной конфликта, не уточняется. Также неизвестно, собирается ли водитель заявлять о дебошире в полицию.

Что именно не понравилось хулигану, не понятно golos.zp.ua/

Напомним, ранее мы писали, что маршрутка протаранила киоск в Киеве, опубликовано видео ДТП.

