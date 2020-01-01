Украина передала в ОБСЕ новый список для обмена пленными – Зеленский

В новом списке около 100 имен людей, удерживаемых на оккупированных территориях.

Украина в рамках подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы передала в ОБСЕ обновленные списки для обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Борисполе 13 августа, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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“Мы в ОБСЕ передали новый список, в ОБСЕ подтвердили наш список на обмен. Там около ста человек. Сейчас мы ждем с той стороны, что они передадут свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате, Украина – Россия – ОБСЕ, когда может технически уже проходить обмен“, - сообщил Зеленский.

Он также напомнил, что следующая встреча ТКГ запланирована на 18 августа. По словам президента, она состоится в Минске, несмотря на события, которые сейчас разворачиваются в Беларуси. В этой встрече впервые примет участие новый глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук предложил переименовать “особый статус Донбасса“. Глава украинской делегации в ТКГ придумал более мягкую формулировку.