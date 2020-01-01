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На курорте под Запорожьем засняли "коронавирусное" авто

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Машине прицепили номера с надписью Сovid-19.
Также надпись дополняет слово "Калифорния"
Также надпись дополняет слово "Калифорния"
facebook.com/people/Дмитро-Воловик/

Необычное авто сфотографировали в курортном поселке Кирилловка Запорожской области. Там по улицам разъезжала машина с номерами “Сovid-19”.

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Об этом рассказал директор Приазовского национального парка Дмитрий Воловик, выложив снимок.

На фото, помимо этой, видна еще надпись на номерах “Калифорния”.  

Власти все врут! Рассказывают, что в Кирилловке нет ни одного случая коронавируса. Вот, лично сфотографировал на Степке, - отметил Дмитрий.

Напомним, ранее мы писали, что киевлянин ногами повредил семь автомобилей.

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Теги: авто, машина, Кирилловка, курорт, фото, номера, коронавирус, Запорожская область
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