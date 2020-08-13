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В зоне ООС подорвались двое военнослужащих: один погиб

Комментариев: 4
По данным Минобороны, бойцы отклонились от маршрута движения и подорвались на неизвестном устройстве.
Иллюстраьтивное фото
Иллюстраьтивное фото
Пресс-центр Генштаба

Один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе в четверг, 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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“Сегодня, 13 августа, в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой получил ранения“, - сказано в сообщении.

Отмечается, что раненного воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Министерство обороны, Генеральный штаб, Командование объединенных сил, а также весь личный состав Вооруженных Сил Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины! Вечная память Герою! - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в среду на Донбассе погиб разведчик. По причине неосторожного обращения с оружием военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

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Теги: смерть, ООС, Донбасс, Минобороны
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Комментариев (4)
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птицелов    13.08.2020, 15:15
Оценка:  -2
птицелов
тепер так називатимуть щоденні бойові втрати!
ftb1    13.08.2020, 14:36
Оценка:  -5
ftb1
Да пишите уже как есть - очередная диверсионная группа подорвались на собственной мине.
Vixerunt    13.08.2020, 14:37
Оценка:  0
Vixerunt
Так они и пишут на взрывном устройстве установленном наёмниками путена.
kadettt    13.08.2020, 14:34
Оценка:  -20
kadettt
Интересно какого "маршрута"?
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