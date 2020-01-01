Жительница Кировоградщины оставила младенца подруге, а сама пропала

После того, как мать не появлялась месяц, о ситуации заявили в полицию.

Женщина из Кировоградской области месяц назад приехала к подруге в Одессу с 7-месячным сыном. Погостив, она в один прекрасный день, ни слова не сказав, собрала вещи и уехала. Подруга же обнаружила, что ребенок после отъезда матери остался с ней в общежитии.

Читай также: На Закарпатье 4-летний малыш мыл ковер с мамой и погиб

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Какое-то время женщина присматривала за малышом, надеялась, что подруга одумается и вернется за ним. Однако пропажи все не было. В итоге младенца отдали бывшему сожителю сбежавшей матери. Но тот долго с ребенком возиться не захотел, почти сразу передал крестной. Но и той с малышом деваться было некуда и уже она спустя месяц позвонила в полицию.

Читай также: В Днепре пьяный отчим потерял маленького мальчика

Мальчика отдали в специализированный детский дом. Медики говорят, что его состояние удовлетворительное. Правоохранители разыскивают маму младенца. Было установлено, что женщину не раз привлекали к ответственности за занятие проституцией.

В службе по делам детей рассматривают вопрос о лишении жительницы Кировоградщины родительских прав. Ее сына планируют определить в центр реабилитации.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве бабушка бросила двух малышей возле магазина.

