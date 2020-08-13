Криклий обещает убрать танкер Delfi до Дня Независимости

Глава Министерства инфраструктуры уверен, что эта проблема будет решена в течение двух недель.

Танкер не могут убрать уже несколько месяцев dumskaya.net

Компания “Краншип“ должна отогнать танкер Delfi с одесского пляжа “Дельфин“ в течение двух недель – до Дня Независимости Украины. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время посещения авиационного завода в Харькове, пишет Цензор.НЕТ.

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“В течение двух недель, до Дня Независимости, они должны отогнать этот буксир, который стал уже неким временным “символом“ на одесском пляже“, - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что танкер “Delfi“ поднимут за счет частной компании. Заключен трехсторонний договор на эвакуацию танкера, затонувшего возле Одессы.