Певца Иво Бобула высмеяли из-за ошибок в посте про выборы

Музыкант написал обращение в Facebook, пользователи соцсетей его раскритиковали.

Певец оставил обращение к киевлянам и был раскритикован facebook.com/ivo.bobul.94

Музыкант Иво Бобул опубликовал в сети животрепещущий пост на тему предстоящих выборов мэра в столице. При этом певца уличили во множестве грамматических ошибок.

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Певец обратился в Facebook к киевлянам.

Уже с первых строчек там нашлись казусы, на которые обратили внимание комментаторы. Так, Иво Бобул почему-то написал “кіяни” вместо “кияни”, “Київа” вместо “Києва”, а в словосочетании “хоча б” поставил дефис.

Также, ратуя за кандидата в мэры Александра Попова, господин Бобул отметил, что он “нікім” не заангажирован.

Чому я за нього почав говорити? Ця людина мае великий досвід в ціеі галузі. Все так дістало, дуже хочется бачити Київ могутнею столицею, - написал музыкант.

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Пользователей сети очень удивил пост. Многие признались, что из-за концентрации ошибок читать его без слез невозможно. А некоторые предположили, что страницу Иво ведет его маленький внук.

Иво Бобул выступил за Александра Попова скрин страницы в соцсетях

В тексте нашли множество ошибок скрин страницы в соцсетях

Пользователи сети предположили, что страничку ведет внук певца скрин страницы в соцсетях

Напомним, ранее мы писали, что звездный телеведущий попал в аварию в центре Одессы.

