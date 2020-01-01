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В Украине ликвидировали финансовую пирамиду

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Мошенники присвоили 8 миллионов гривен.
В Украине ликвидировали финансовую пирамиду
В Украине ликвидировали финансовую пирамиду
npu.gov.ua

В Украине киберполицейские задержали трех администраторов веб-проекта, которых подозревают в создании мошеннической финансовой пирамиды и присвоении 8 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По версии следствия, подозреваемые создали более десяти собственных сайтов, на которых предлагали украинцам и гражданам других государств получать пассивный доход от инвестирования в “перспективную“ компанию. 

Администраторы действовали на условиях полной анонимности. Деньги вкладчиков принимали на криптовалютные и электронные кошельки. Инвесторы вкладывали как минимум 300 долларов. 

После того, как деньги были получены, злоумышленники блокировали пользователей, отказываясь от ответственности. Пострадало около 100 человек. 

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Компания располагалась в Одессе. В её офисе провели обыск. Изъяты компьютеры, телефоны и записи, которые полностью изобличают преступников.

Ранее киберполицейские заблокировали фишинговый сайт, внешне похожий на ресурс “Киевстара“. Мошенники с его помощью пытались получить персональные данные пользователей крупнейшего украинского мобильного оператора.

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Теги: финансовая пирамида, киберполиция
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