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Кравчук допускает более широкие права русского языка в ОРДЛО

Комментариев: 13
Это может стать одной из мер, с помощью которых получится вернуть временно оккупированные территории.
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук
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Леонид Кравчук, недавно возглавивший украинскую делегацию на переговорах в Минске, считает, что в ОРДЛО можно “более широко“ применять русский язык. Об этом он рассказал “Украинскому радио“.

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Первый президент Украины отметил, что о предоставлении языку статуса государственного речь не идет. Если в Донецкой и Луганской областях “более широко“ применять русский язык, то это не будет нарушением украинского законодательства.

По словам Кравчука, можно на законодательном уровне отрегулировать применение русского языка в ОРДЛО. Это будет одной из мер, при помощи которых временно оккупированные территории вернутся в Украину. 

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Ранее Леонид Кравчук заявил, что Донецкой и Луганской области можно придать статус СЭЗ, и что он готов к переговорам с людьми из ОРДЛО, которые не участвовали в боевых действиях. 

Он готов вести переговоры с представителями общественных организаций, с преподавателями вузов и учителями.

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Теги: Леонид Кравчук, Донбасс, ОРДЛО
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Комментариев (13)
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Vixerunt    13.08.2020, 16:56
Оценка:  -2
Vixerunt
nerddffgcv--- не гони, украинский всё больше и больше вытесняет русский. Поколение ссср вымирает, а более молодые которые учились в укр. школах воспринимают мову как правильный государственный язык. Это вопрос времени, когда шла насильственная русификация большевики этого добились не сразу.
ftb1    13.08.2020, 17:05
Оценка:  -2
ftb1
которые учились в укр. школах не знают ни мовы ни русского, они даже столицу украины назвать не могут ))
Vixerunt    13.08.2020, 17:19
Оценка:  +1
Vixerunt
а вы от куда знаете если украину никогда не посещали; наверно по раша_ТВ рассказали. Твои лапотники из Рязани ещё более тупые.
Брюква_и_Клюква    13.08.2020, 16:55
Оценка:  -3
Брюква_и_Клюква
Нам повезло, что этот кремлевский агент недолго был президентом. Он бы все отдал.
nerddffgcv    13.08.2020, 16:46
Оценка:  -22
nerddffgcv
Все попытки навязать мову все эти годы псевдонезависимости ни к чему не привели.Нормальные люди как ложили с прибором на эту мову,так и продолжают ложить.А как именно знают эту самую мову тупые выблядки-вырожденцы,называющие себя патриотами,можно наглядно увидеть на примере Маруси Зверобой.)))))))))
Путин-Xyйло    13.08.2020, 16:35
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Зельц старого мудака "реанимировал" и тот решил что он кому-то нужен.
ftb1    13.08.2020, 16:28
Оценка:  -5
ftb1
Да мова в Украине вообще никому не нужна кроме селюков на запукре которые и друг друга то с трудом понимают. Неделю был в Железном Порту, слышал там только русскую речь, ну и айзеров, что плов варят.
Woodbrother    13.08.2020, 16:29
Оценка:  +1
Woodbrother
Дурик мокшанский, кто тебя в Украину пустил бы ? Не смеши людей
ftb1    13.08.2020, 16:33
Оценка:  -4
ftb1
Это методичка за тебя пишет. Что у самого мозгов вообще нет? )))
Путин-Xyйло    13.08.2020, 16:36
Оценка:  -3
Путин-Xyйло
ftb1 Ты весьма самокритичен. Отойди от зеркала.
Брюква_и_Клюква    13.08.2020, 16:52
Оценка:  -3
Брюква_и_Клюква
Где же ты, мокша, был в Железном Порту? Ну, колись. Небось, в "Добром Доме" или "Солнечном крае"?
avtotrend    13.08.2020, 16:26
Оценка:  0
avtotrend
херов тачку...
Woodbrother    13.08.2020, 16:01
Оценка:  +4
Woodbrother
Уберите уже этого альцгеймера-капитулянта с переговоров. Он позорит страну.
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