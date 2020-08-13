Кравчук допускает более широкие права русского языка в ОРДЛО

Это может стать одной из мер, с помощью которых получится вернуть временно оккупированные территории.

Леонид Кравчук, недавно возглавивший украинскую делегацию на переговорах в Минске, считает, что в ОРДЛО можно “более широко“ применять русский язык. Об этом он рассказал “Украинскому радио“.

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Первый президент Украины отметил, что о предоставлении языку статуса государственного речь не идет. Если в Донецкой и Луганской областях “более широко“ применять русский язык, то это не будет нарушением украинского законодательства.

По словам Кравчука, можно на законодательном уровне отрегулировать применение русского языка в ОРДЛО. Это будет одной из мер, при помощи которых временно оккупированные территории вернутся в Украину.

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Ранее Леонид Кравчук заявил, что Донецкой и Луганской области можно придать статус СЭЗ, и что он готов к переговорам с людьми из ОРДЛО, которые не участвовали в боевых действиях.

Он готов вести переговоры с представителями общественных организаций, с преподавателями вузов и учителями.