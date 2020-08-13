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Медведчук прокомментировал упадок сельского хозяйства в Украине

Комментариев: 12
Медведчук прокомментировал упадок сельского хозяйства в Украине

В последние годы власть практически не уделяла внимания развитию сельского хозяйства в Украине, результат ‒ сокращение объемов производства сельхозпродукции. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя данные обзора экономической активности за первое полугодие 2020 года, обнародованные Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Так, согласно данному обзору, производство продукции сельского хозяйства в Украине за первое полугодие 2020 года сократилось на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Также в документе указано, что производство растениеводческой продукции сократилось на 56,8%, а животноводческой – на 2,2%. Кроме того, в обзоре отмечается, что в июне произошло значительное сокращение объемов производства сельхозпродукции – на 40,6% в годовом выражении.

«Среди основных причин сокращения продукции растениеводства Минэкономики называет уменьшение спроса на продукцию агропромышленного комплекса в странах – торговых партнерах из-за карантина, а также низкую урожайность большинства сельхозкультур по сравнению с прошлым годом. Сокращение продукции животноводства объясняется высокой затратностью выращивания крупного рогатого скота, а также адаптацией предприятий к новым условиям хозяйствования (в частности, производителей мяса птицы)», – отметил политик.

Однако, подчеркнул Медведчук, дело в том, что в действительности в «аграрной сверхдержаве» в последние годы развитию сельского хозяйства практически не уделялось внимания.

«Были резко сокращены бюджетные расходы на стимулирование покупки продукции отечественного сельхозмашиностроения, практически заморожены работы по мелиорации и рекультивации земель. Львиная доля финансовой помощи направлялась на поддержку не фермеров и приусадебных хозяйств, а крупнейших латифундий, возникших на основе аренды сельхозземель за нередко крайне низкую оплату их формальным владельцам – селянам. Арендаторы нацелены на то, чтобы выжать все соки из имеющихся ресурсов. Отсюда отсутствие интереса к организации правильного севооборота, ориентация на выращивание экспортных культур, истощающих почвы: подсолнечника, рапса и т. д.», – перечислил народный депутат причины и последствия неэффективной работы власти в данном вопросе.

«Была надежда на то, что украинские черноземы позволят решить все проблемы. Но первый же засушливый год показал: это далеко не так», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее политик сообщил о том, что падение капитальных инвестиций в аграрный сектор в условиях возможного сокращения будущего урожая из-за неблагоприятных погодных условий будет иметь негативные последствия для сельского хозяйства и продовольственной безопасности Украины в целом.

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Комментариев (12)
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ВосставшийИзБана    13.08.2020, 17:05
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Нам не надо "развивать". Нам мешать не надо. Так что и ты не мешай.
Брюква_и_Клюква    13.08.2020, 17:17
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Не мешать мало. Нужно помогать. Залог агропромышленного изобилия - 1) хорошая земля для фермеров, 2) доступные кредиты. 3) налоговые каникулы на 3-5 лет. Но вот это, как раз, никакая власть не делала. Ж.ОПА тем более не будет.
Graddfeydd    13.08.2020, 16:50
Оценка:  +1
Graddfeydd
Троцкий №2? А ничего, что "в последние годы" были более важные приоритеты, "благодаря" усилиям "братского народа"?

И в чем проблема? Берешь Рабиновича и прочих пи$доболов из своего ЗаЖОПья, выдаешь им лопаты и айда сельское хозяйство поднимать - забацай какой-нибудь кибуц и покажи всем пример.
Woodbrother    13.08.2020, 16:53
Оценка:  +2
Woodbrother
ОПЗЖ работать не умеет. Они только трепаться про работу любят. Особенно рецедивист рабинович, который за всю свою жизнь палец о палец не ударил. То тырил, то сидел, то в дурке, то в депутаторах. Печалька.
ВосставшийИзБана    13.08.2020, 17:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
2 Graddfeydd

Товаристч сравнивает с аналогичным периодом прошлого года, когда "братский народ" помогал нам уже 5 лет. Так что это прямой камень в огород зеленых, которые на этот "братский народ" и работают. Да и сам кумпутина за этот же народ топит.
ftb1    13.08.2020, 16:36
Оценка:  -8
ftb1
Дык после переворота достоинства во власть пришла уличная шпана. О каком управлении страной может идти речь.
Путин-Xyйло    13.08.2020, 16:38
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
ftb1 Мокша, ты утомляешь однообразием
ftb1    13.08.2020, 16:47
Оценка:  -7
ftb1
Это тебя утомляет отсутствие аргументов и мозгов ))
Woodbrother    13.08.2020, 16:27
Оценка:  +3
Woodbrother
Еще один оффигенный аграрий, второй после клоуна. За всю свою жизнь не вырастивший даже сорняка, не говоря уже о продовольственных культурах. Кому интересно мнение этого персонажа.
Путин-Xyйло    13.08.2020, 16:37
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
А если ненависть определить в "продовольственные культуры"?
Woodbrother    13.08.2020, 16:43
Оценка:  +2
Woodbrother
Пусть засунет себе свою ненависть в корму.
ВосставшийИзБана    13.08.2020, 17:04
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Кумпутина только сажает хорошо.
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