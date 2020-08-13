Митрополит Епифаний посоветовал белорусской церкви просить Томос
Предстоятель Православной Церкви в Украине митрополит Епифаний считает, что белорусская церковь имеет право на получение от Константинополя Томоса о независимости. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
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Митрополит Епифаний отметил, что Православная Церковь Беларуси, входящая на правах автономии в состав РПЦ, может, как в свое время ПЦУ, получить Томос. Если на это будет воля Матери-Церкви.
Предстоятель ПЦУ выразил сочувствие белорусскому народу, пожелал ему защитить свою честь и свободу, демократическое будущее своего государства.
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Ранее Украина потребовала от властей Беларуси освободить украинцев, незаконно задержанных из-за того, что они оказались в местах массового скопления людей.
В частности, речь идет про Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Они находятся в Беларуси в качестве журналистов и не принимали участие в акциях протеста.