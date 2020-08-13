Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Митрополит Епифаний посоветовал белорусской церкви просить Томос

Комментариев: 4
Православная Церковь Беларуси имеет такие же права на Томос, как и Украина.
Митрополит Епифаний
Митрополит Епифаний
facebook.com/epifaniy

Предстоятель Православной Церкви в Украине митрополит Епифаний считает, что белорусская церковь имеет право на получение от Константинополя Томоса о независимости. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Читай также: Годовщина Томоса: Епифаний призвал к единению

Митрополит Епифаний отметил, что Православная Церковь Беларуси, входящая на правах автономии в состав РПЦ, может, как в свое время ПЦУ, получить Томос. Если на это будет воля Матери-Церкви.

Предстоятель ПЦУ выразил сочувствие белорусскому народу, пожелал ему защитить свою честь и свободу, демократическое будущее своего государства.

Читай также: Митрополит Епифаний заявил о масштабных реформах в ПЦУ

Ранее Украина потребовала от властей Беларуси освободить украинцев, незаконно задержанных из-за того, что они оказались в местах массового скопления людей. 

В частности, речь идет про Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Они находятся в Беларуси в качестве журналистов и не принимали участие в акциях протеста.

Поделись:
Теги: митрополит Епифаний, Томос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
alex-zol    13.08.2020, 17:13
Оценка:  0
alex-zol
ааааааааааа))))))))
ftb1    13.08.2020, 16:41
Оценка:  0
ftb1
Ёпик, тебе нужен новый статус, вместо Митрополита к примеру присвоить звание Термостата ))
Vixerunt    13.08.2020, 16:53
Оценка:  -5
Vixerunt
все бегут от моцквии; любыми путями.
ftb1    13.08.2020, 17:02
Оценка:  +2
ftb1
Передать всё своё имущество и недвижимость Константинополю - это бежать от москвы? Такие дебилы, что в украине во власти сидят со времён великого переворота достоинства, в Белоруссии сидят либо в дурке, либо на нарах.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь