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Свежий рейтинг политиков: Зеленский и Порошенко – главные соперники

Комментариев: 3
Действующий президент и его предшественник попадают в гипотетический второй тур.
Порошенко и Зеленский - главные политические соперники
Порошенко и Зеленский - главные политические соперники
фотоколлаж

Петр Порошенко остается главным политическим конкурентом действующего президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Центром SOCIS с 21 по 28 июля.

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Так, по данным социологов, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, во второй тур снова вышли бы Зеленский и Порошенко. Среди тех, кто определился и пойдет на выборы, в первом туре за Владимира Зеленского готовы отдать голоса 33,4%, за Петра Порошенко - 17,8%.

Следом в рейтинге популярности идут Юрий Бойко (15,7%), Юлия Тимошенко (8,8%), Игорь Смешко (7%), Анатолий Шарий и Олег Ляшко (по 2,9%), Андрей Билецкий (1%). Другие кандидаты совокупно набирают 10,5%.

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Если бы дело дошло до второго тура, 68,4% опрашиваемых проголосовали бы за Зеленского. 31,6% готовы отдать свои голоса за бывшего президента.

 

Напомним, ранее был опубликован рейтинг кандидатов в мэры Киева. Кличко лидирует.

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Теги: Зеленский, Порошенко, выборы, президент, рейтинг, социологи
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Комментариев (4)
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mercvxzzse    13.08.2020, 17:15
Оценка:  -22
mercvxzzse
Как Педя Пидоpoшенко отсасывал Путину во время своего правления,все узнали благодаря обнародыванию записи телефонных разговоров Путина и этого непросыхающего кроваво-коррупционного пидopa-хyecoca.Поэтому можно даже не сомневаться,Педя Пидоpoшенко-настоящий патриот!))))))))))))))))
ВосставшийИзБана    13.08.2020, 17:22
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Конечно! Фигляр "какая разница" куда больший патриот. Готов отдать своим братьям евреям все, что они пожелают.
alex-zol    13.08.2020, 17:14
Оценка:  -20
alex-zol
Разумкова? РАСХОДИМСЯ-ЭТО ШЛАК ЗАКАЗНОЙ)
ВосставшийИзБана    13.08.2020, 17:14
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Т.е. они хотят сказать, что за полтора года ничего не поменялось? И это не смотря на то, что нам каждый день рассказывают, что рейтинг артикля катастрофически падает? Кто врет?
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