Свежий рейтинг политиков: Зеленский и Порошенко – главные соперники

Действующий президент и его предшественник попадают в гипотетический второй тур.

Петр Порошенко остается главным политическим конкурентом действующего президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Центром SOCIS с 21 по 28 июля.

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Так, по данным социологов, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, во второй тур снова вышли бы Зеленский и Порошенко. Среди тех, кто определился и пойдет на выборы, в первом туре за Владимира Зеленского готовы отдать голоса 33,4%, за Петра Порошенко - 17,8%.

Следом в рейтинге популярности идут Юрий Бойко (15,7%), Юлия Тимошенко (8,8%), Игорь Смешко (7%), Анатолий Шарий и Олег Ляшко (по 2,9%), Андрей Билецкий (1%). Другие кандидаты совокупно набирают 10,5%.

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Если бы дело дошло до второго тура, 68,4% опрашиваемых проголосовали бы за Зеленского. 31,6% готовы отдать свои голоса за бывшего президента.

Напомним, ранее был опубликован рейтинг кандидатов в мэры Киева. Кличко лидирует.