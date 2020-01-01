Тернопольские депутаты запретили игорные заведения в регионе

Решение принял областной совет.

Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии поддержали проект решения о запрете игорного бизнеса на территории области. Об этом сообщил председатель местной партийной организации “Батькивщина“ Василий Деревляный на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что решение о запрете игорного бизнеса на территории Тернопольской области поддержали 34 депутата.

“11 августа 2020 года состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено немало политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция “Батькивщина“ вынесла на повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области. “За“ проголосовало 34 депутата, решение принято“, - отметил Деревляный.

Напомним, 11 августа президент Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. Несмотря на наличие взаимоисключающих пунктов в законе, президент не стал отправлять его на доработку.