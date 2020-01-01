В Одессе в швейном цехе нашли 25 вьетнамцев-нелегалов

У девятерых нелегалов была высокая температура. Теперь они в больнице.

В Одессе 12 августа сотрудники полиции обнаружили в одном из швейных цехов 25 вьетнамцев, нарушивших украинское миграционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба Миграционной службы.

Всех нелегалов из Вьетнама отвезли в Миграционную службу. У девяти из них оказалась повышенная температура тела, поэтому их отправили в больницу. У них взяли тесты на коронавирус.

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В результате проверок принято решение о принудительном выдворении 16 вьетнамцев к себе на родину или в любую другую третью страну. Кроме того, их привлекли к административной ответственности по статье 203 КУоАП.

Остальных вьетнамских нелегалов выдворят из Украины после того, как их выпишут из больницы.

Ранее в Волынской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые незаконно переправляли людей через границу. Они помогали мигрировать людям, имеющим проблемы с законом.