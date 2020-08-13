Не любит РФ, хочет в ЕС и сидит в Facebook: Составлен портрет украинца

Социологи выяснили политические взгляды украинцев .

Большинство украинцев считают Россию страной-агрессором, хотят только один государственный язык – украинский – и надеются на интеграцию с Европейским Союзом и НАТО. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса социологических служб “Центр Разумкова“ и SOCIS.

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Так, на гипотетическом референдуме по вступлению в Евросоюз ответ “да“ выбрали бы 57,9% опрошенных, против бы высказались 26,9%. За вступление в НАТО на референдуме проголосовали бы 47,7% респондентов, тогда как против - 32,8%.

Большинство опрошенных (59,5%) согласились с утверждением, что Россия – это агрессор, который угрожает существованию Украины как государства, от которого нужно защищаться и с которым не нужно иметь никаких отношений. Почти 24% же выбрали утверждение, что РФ – это обычное соседское государство. 9,1% считают Россию дружественной к нам страной.

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В языковом вопросе 64,5% респондентов поддержали утверждение, что единственным государственным и официальным языком должен быть украинский, а русский может свободно использоваться. 17,7% опрошенных допускают использование русского как официального языка в некоторых регионах, 15,2% считают, что оба языка должны быть государственными в Украине.

Среди опрошенных наиболее популярными источниками информации об Украине и мире оказалось общенациональное телевидение (65,6%), интернет-сайты (52,7%), социальные сети (45,3%). Еще более 36% опрошенных указали, что получают информацию от друзей, коллег, родственников, знакомых и соседей. Гораздо меньше смотрят местные телеканалы и слушают радио (18,3% и 10,3% соответственно).

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70% опрошенных пользуются интернетом ежедневно или почти ежедневно. Более 20% не пользуется интернетом вообще. Среди соцсетей популярны Facebook (59,7%), YouTube (39,9%), Instagram (27,2%) и Telegram (17,6%). “Одноклассники“ и “ВКонтакте“ находятся на пятом-шестом месте по популярности, ими пользуются 7,2% и 7% опрошенных украинцев соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы назвали два самых непопулярных решения Верховной Рады. Социологи выяснили, какие из принятых законов оказались самыми непопулярными в народе.