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Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора Киевского университета

Комментариев: 3
Выпускники и студенты КНУ требуют лишить Лукашенко почетного звания.
Лукашенко может потерять звание почетного доктора КНУ
Лукашенко может потерять звание почетного доктора КНУ
president.gov.by

Студенты и выпускники Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просят руководство вуза отобрать у Александра Лукашенко звание почетного доктора КНУ. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованный текст обращения.

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“Это лицо не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокого звания Почетного доктора. Мы убеждены, что присутствие Александра Лукашенко в перечне Почетных докторов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко бросает тень на репутацию этого звания и подрывает авторитет Университета как ведущего учреждения высшего образования нашего государства“, - говорится в обращении.

Директор Центра коммуникаций КНУ Елена Добржанская в комментарии “УНИАН“ сообщила, что с ноября 2009 года и по сей день Лукашенко является почетным доктором КНУ.

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На вопрос, не планируют ли в университете пересмотреть соответствующее решение Ученого совета, Добржанская ответила следующее:

Я не знаю, планируется или не планируется, но на сегодня это решение не изменено... На момент, когда мы с вами разговариваем, у меня нет другого ответа, потому что его действительно нет, - заявила она.

Напомним, ранее Даля Грибаускайте резко высказалась о Лукашенко. Экс-президент Литвы поддержала протесты и заявила, что “диктатор с окровавленными руками должен уйти“.

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Теги: Лукашенко, Беларусь, КНУ, студенты
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Комментариев (3)
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Мыкола    13.08.2020, 18:45
Оценка:  0
Мыкола
Конечно, что хочет Сорос, то нужно выполнять . Сначала майданули в Украине, теперь вот организовали в Беларусии, но немного сорвалось.
SergioS    13.08.2020, 18:41
Оценка:  0
SergioS
Ему эти звания до одного места. Поразгоняет народ и будет править еще долго.
fulminate    13.08.2020, 18:29
Оценка:  +1
fulminate
Ну он вообще не имеет никакой ученой степени. С куя ему почетного доктора присвоили? Тот же янукович доктор экономических наук. Одни доктора и проффесоры, блин...
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