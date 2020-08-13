Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора Киевского университета

Выпускники и студенты КНУ требуют лишить Лукашенко почетного звания.

Студенты и выпускники Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просят руководство вуза отобрать у Александра Лукашенко звание почетного доктора КНУ. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованный текст обращения.

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“Это лицо не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокого звания Почетного доктора. Мы убеждены, что присутствие Александра Лукашенко в перечне Почетных докторов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко бросает тень на репутацию этого звания и подрывает авторитет Университета как ведущего учреждения высшего образования нашего государства“, - говорится в обращении.

Директор Центра коммуникаций КНУ Елена Добржанская в комментарии “УНИАН“ сообщила, что с ноября 2009 года и по сей день Лукашенко является почетным доктором КНУ.

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На вопрос, не планируют ли в университете пересмотреть соответствующее решение Ученого совета, Добржанская ответила следующее:

Я не знаю, планируется или не планируется, но на сегодня это решение не изменено... На момент, когда мы с вами разговариваем, у меня нет другого ответа, потому что его действительно нет, - заявила она.

Напомним, ранее Даля Грибаускайте резко высказалась о Лукашенко. Экс-президент Литвы поддержала протесты и заявила, что “диктатор с окровавленными руками должен уйти“.