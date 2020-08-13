В Харькове назвали причину вспышки коронавируса в регионе

Чиновники уверены, что харьковчане недооценивают угрозу коронавируса.

Харьков вышел в лидеры по темпам заражения Горсовет Харькова/Фейсбук

В Харьковской области, где последние несколько дней фиксируют рекордное количество больных Covid-19, начато эпидрасследование. Об этом “Суспільному“ рассказал заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.

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“Большое количество граждан несерьезно относится к соблюдению карантинных мероприятий: проводят достаточно крупные мероприятия по празднованию дня рождения и, собственно, там происходит довольно серьезное инфицирования. Мы хотим проанализировать действия наших врачей первичного звена: насколько эффективно они отрабатывают контактных людей“, - рассказал он.

При этом представитель ОГА отметил, что в Харькове наблюдаются нередкие случаи, когда зараженные коронавирусом жители нарушают карантин, “ходят по городу и инфицируют жителей Харькова“.

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В то же время заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан считает, что всплеск заболеваемости связан с увеличением количества тестирований.

Мы планируем разобраться, откуда эти случаи. Пока на себя обращают внимание большое количество частных лабораторий, - рассказала она.

Напомним, за минувшие сутки в Харьковской области выявили 209 новых случаев коронавирусной инфекции. Это больше, чем в любом другом регионе.