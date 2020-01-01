Кравчук обратился к Лукашенко из-за протестов

Бывший украинский президент призывает главу Беларуси прекратить кровопролитие в стране.

Первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом остановить насилие в стране. Об этом он сказал в четверг, 13 августа, в интервью белорусскому бюро Радио Свобода.

Читай также: Протесты в Беларуси: в Европарламенте призвали Лукашенко прекратить насилие "Я хотел бы обратиться к белорусским властям – остановитесь. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими убеждениями, никакими примерами в истории он не может оправдать кровопролитие. Если прибегнуть к неимоверным фальсификациям, правда истории все равно победит", - сказал Кравчук. "Я хотел бы обратиться к белорусским властям – остановитесь. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими убеждениями, никакими примерами в истории он не может оправдать кровопролитие. Если прибегнуть к неимоверным фальсификациям, правда истории все равно победит", - сказал Кравчук. Настоящие события в Беларуси первый президент Украины сравнил с событиями шестилетней давности во время Революции Достоинства. Я проснулся утром в Киеве в 2014 году, и все телеканалы показывали, как силовики избили мирных жителей, студентов, просто людей, которые выходили на акции протеста. Я собственными глазами видел, как кровавые, избитые люди бежали в разные стороны. Это произвело на меня невероятное впечатление. Я не просто смотрю на то, что происходит в Беларуси со стороны, я воспринимаю это через призму того, что случилось с нами не так давно, - заявил он.

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Украинский экс-президент поблагодарил белорусских женщин за мужество в участии в протестах.

Кравчук также надеется, что власти России не будут поддерживать насилие в Беларуси.

Ранее сообщалось, что Кравчук допускает перенос переговорного процесса из Минска из-за событий в Беларуси.