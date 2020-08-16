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Депутаты "Слуги народа" напомнили Лукашенко о судьбе Януковича

Комментариев: 8
Лукашенко предостерегли, чтобы он не просил помощь у России.
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
belta.by

Члены парламентской фракции партии “Слуга народа“ в открытом письме напомнили действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко, который может воспользоваться помощью России для подавления протестов, о судьбе беглого украинского президента Виктора Януковича.

Депутаты обратили внимание Лукашенко, что после того, как Янукович попросил в свое время помощь у РФ, началась вооруженная российская агрессия в Украину. Самому Януковичу пришлось бежать из страны.

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Нардепы из парламентской фракции партии “Слуга народа“ в открытом письме предложили президенту Владимиру Зеленскому и международным партнерам перенести заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Беларуси в другую страну.

Также депутаты предложили, чтобы украинские силовики начали расследование в отношении высших должностных лиц Беларуси, которые занимаются пособничеством террористов.

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 августа, в Украину прилетели украинские журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которых два дня продержали в следственном изоляторе Минска. Журналистов задержали, когда они находились на митинге белорусской оппозиции.

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Теги: Партия Слуга народа, Лукашенко, Янукович
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Комментариев (8)
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ЗЕленомойский    16.08.2020, 20:20
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Напомните ЗЕлупе Коломойского о судьбе Троцкого или Берии
SergioS    16.08.2020, 19:54
Оценка:  0
SergioS
Лука не побежит, он скорее сдаст Беларусь путлеру без остатка.
blya-tolyan    16.08.2020, 18:20
Оценка:  +1
blya-tolyan
нелоху копию отправьте.
rafa84    16.08.2020, 17:21
Оценка:  -3
rafa84
СОРОСНЯ БЕЗМОЗГЛАЯ !!!
blya-tolyan    16.08.2020, 17:31
Оценка:  -2
blya-tolyan
эти 2 слова противоречат друг другу. Или соросня или безмозглая. Хорошо быть "безмозглым" Соросом.
Asmo    16.08.2020, 17:39
Оценка:  +1
Asmo
последнего европейского диктатора уходят, эхх какая жалость, особо для плешивенького, про которого он много чего может рассказать если дойдет дело до трибунала..
KIBARG    16.08.2020, 19:17
Оценка:  -1
KIBARG
та скорее с Яныком вальтом будет на одной раскладушке в Ростове спать, чем дойдёт до Гааги, имхо.
Вася_с_Иваново    16.08.2020, 19:38
Оценка:  +1
Вася_с_Иваново
Ростов не резиновый, тем более Лука (сцуко) посылал РФ, ну сами знаете куда и при этом клялся ЕС в верности западу, ну и получи!
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