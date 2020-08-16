Депутаты "Слуги народа" напомнили Лукашенко о судьбе Януковича

Лукашенко предостерегли, чтобы он не просил помощь у России.

Члены парламентской фракции партии “Слуга народа“ в открытом письме напомнили действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко, который может воспользоваться помощью России для подавления протестов, о судьбе беглого украинского президента Виктора Януковича.

Депутаты обратили внимание Лукашенко, что после того, как Янукович попросил в свое время помощь у РФ, началась вооруженная российская агрессия в Украину. Самому Януковичу пришлось бежать из страны.

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Нардепы из парламентской фракции партии “Слуга народа“ в открытом письме предложили президенту Владимиру Зеленскому и международным партнерам перенести заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Беларуси в другую страну.

Также депутаты предложили, чтобы украинские силовики начали расследование в отношении высших должностных лиц Беларуси, которые занимаются пособничеством террористов.

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 августа, в Украину прилетели украинские журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которых два дня продержали в следственном изоляторе Минска. Журналистов задержали, когда они находились на митинге белорусской оппозиции.