В зоне ООС задержан снайпер боевиков

Боевик, не выдержав издевательств главарей оккупационных подразделений, добровольно сдался ВСУ.

Сегодня, 16 августа, украинские военнослужащие в зоне проведения ООС задержали боевика, который решил добровольно сдаться ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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У задержанного мужчины при обыске обнаружен военный билет так называемой “ЛНР“, где указана его воинская специальность – снайпер. Кроме того, у него нашли небольшую сумму денег в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

Задержанный признался, что он не выдержал издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями, и решил добровольно сдаться ВСУ.

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По данным украинской разведки, в подразделениях боевиков низкий боевой дух и плохое морально-психологическое состояние. Главари теряют контроль над личным составом.

Напомним, что вчера, 15 августа, в зоне проведения ООС не было зафиксировано ни одного обстрела. Ни один украинский военнослужащий не пострадал. Ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется ВСУ.