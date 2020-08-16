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В зоне ООС задержан снайпер боевиков

Комментариев: 4
Боевик, не выдержав издевательств главарей оккупационных подразделений, добровольно сдался ВСУ.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/pressjfo.news/

Сегодня, 16 августа, украинские военнослужащие в зоне проведения ООС задержали боевика, который решил добровольно сдаться ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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У задержанного мужчины при обыске обнаружен военный билет так называемой “ЛНР“, где указана его воинская специальность – снайпер. Кроме того, у него нашли небольшую сумму денег в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

Задержанный признался, что он не выдержал издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями, и решил добровольно сдаться ВСУ.

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По данным украинской разведки, в подразделениях боевиков низкий боевой дух и плохое морально-психологическое состояние. Главари теряют контроль над личным составом.

Напомним, что вчера, 15 августа, в зоне проведения ООС не было зафиксировано ни одного обстрела. Ни один украинский военнослужащий не пострадал. Ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется ВСУ.

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Теги: ООС, боевик, ВСУ
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Комментариев (4)
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Юрий1    16.08.2020, 20:10
Оценка:  0
Юрий1
Снайпер сдался сам? Ему тут.- светит пожизненное. Наверное там,- намного хуже.
РухНС    16.08.2020, 17:53
Оценка:  0
РухНС
нет обстрелов - не платят деньги. Вот и разбегаются
blya-tolyan    16.08.2020, 18:00
Оценка:  0
blya-tolyan
так с недавнего времени за стрельбу можно не ФУбли получить, а пулю между глаз.
РухНС    16.08.2020, 18:05
Оценка:  -1
РухНС
и это хорошо
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