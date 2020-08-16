Подъем танкера в Одессе осложняется погодой и характером дна - СМИ

Накануне водолазы не смогли приступить к работам из-за волн на море, а работа по разрушению крупных камней была выполнена лишь частично.

В Одессе подготовка к подъему затонувшего танкера Delf затягивается в связи с погодными условиями и характером дна. Об этом заявили в компании Трансшип, чья дочерняя фирма Краншип эвакуирует судно, передает Думская в воскресенье, 16 августа.

Накануне из-за волнения моря и высоты волны 1-1,5 м водолазы не смогли приступить к грунтоуборке. Также работу по разрушению крупных камней с помощью плавучего крана выполнили лишь частично.

"Эти помехи - не просто камни, лежащие на дне, а каменной порода ракушнякового происхождения. В связи с этим необходимо будет применять дополнительное механизированное оборудование для уборки данного препятствия, на что может потребоваться дополнительно несколько дней", - говорят в компании.

В субботу на борт судна подали воздушные фаны и оборудовали воздуховоды, после чего было произведено вентилирование и замывание танков №10 и 16.

Кроме того, водолазы обследовали район сухого трюма и главную палубу, где обнаружили дефекты и разработали технологию их устранения. Специалисты определили уровень воды в центральных танках №9, 12 и 15.

Ранее в Мининфраструктуры заявили, что танкер Delfi в Одессе отбуксируют до Дня Независимости.

Также Госэкоинспекция подсчитала ущерб от затонувшего танкера в Одессе. Методика, которой руководствуется Госэкоинспекция, предусматривает оценивание ущерба по формуле - $280 за 1 кг нефтепродуктов.

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