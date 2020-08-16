Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сепаратисты нарушили условия перемирия на Донбассе

Комментариев: 2
Возле временно неподконтрольной Ужовки сепаратисты начали обустраивать свои позиции вопреки договоренностям ТКГ.
Сепаратисты нарушили перемирие на Донбассе
Сепаратисты нарушили перемирие на Донбассе

На Донбассе сепаратисты один раз нарушили условия перемирия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 16 августа.

За сегодня обстрелов со стороны сепаратистов не зафиксировано.

"Между тем, сегодня выявлено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного. Боевые потери среди личного состава Объединенных сил отсутствуют", - сказано в заявлении.

Кроме того, сегодня был задержан снайпер так называемой "ЛНР".

"Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным силам Украины. Сейчас им занимаются компетентные органы", - добавили в штабе.

Напомним, что ранее сепаратисты четыре раза нарушили перемирие. Кроме обстрела вблизи Авдеевки тогда также были выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений.

Также стало известно имя бойца, который погиб в ООС в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, сепаратисты, Перемирие на Донбассе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Юрий1    16.08.2020, 20:04
Оценка:  0
Юрий1
На любое нарушение договорённостей, должен последовать адекватный ответ. Заняли позиции в серой зоне,- получили похожие позиции напротив. Обстреляли из запрещённых вооружений,- получили такой же ответ, но в двое больше. На огонь, отвечать огнём, на провокацию,- провокацией.
Путин-Xyйло    16.08.2020, 20:18
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Мандель все патроны лично пересчитывает, какое там.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь