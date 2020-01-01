Ляшко озвучил условие переноса местных выборов

Более точно спрогнозировать ситуацию с выборами на фоне пандемии удастся в начале октября, отметил замминистра здравоохранения.

В Украине местные выборы, назначенные на 25 октября, могут перенести при условии, что половина территории страны окажется в "красной" зоне карантина. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в воскресенье, 16 августа, в эфире Украина 24.

"И если <...> 50% территории будет в "красной" зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - заявил чиновник.

Ляшко объяснил, что Киев ориентируется в этом вопросе на Польшу, которой пришлось переносить президентские выборы из-за пандемии COVID-19.

"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", - подчеркнул главный санврач и добавил, что более точные прогнозы о выборах можно делать в начале октября.

По последним данным, в Украине зафиксировали 91 356 случаев коронавируса, из них 2068 закончились смертью и 47 822 - выздоровлением. За последние сутки выявили 1637 инфицированных.

"Экспериментов на этих выборах не будет". Интервью главы ЦИК

Как сообщалось, с 17 августа в Украине вступит в силу новое разграничение по карантинным зонам, согласно которому к "красной" зоне отнесут пять районов и три города.

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