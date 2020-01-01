Главное 16 августа: новые случаи COVID-19 и снайпер боевиков в зоне ООС

Главные новости за минувшие сутки.

1 637 украинцев за сутки заразились коронавирусом, в Одессе пытались поджечь многоквартирный дом, депутаты “Слуги народа“ напомнили Лукашенко о судьбе Януковича, а в зоне ООС задержан снайпер боевиков. Мы собрали самые важные новости за воскресенье.

COVID-19 в Украине: 1 637 новых случаев за сутки

За минувшие сутки 1 637 украинцев заразились этим вирусом. На утро воскресенья, 16 августа, 91 356 украинцев заразились COVID-19. 47 822 человека смогли побороть вирус. 2 070 человек умерли.

Больше всего людей заразились коронавирусом за сутки в Харьковской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве.

В Одессе пытались поджечь многоквартирный дом

В ночь на воскресенье, 16 августа, неизвестный мужчина пытался поджечь многоквартирный дом в центре Одессы. На записи камеры наружного наблюдения видно, как в 3:55 во двор заходит мужчина с пластиковой бутылкой, наполненной, видимо, горючей жидкостью. Он поджог бутылку, после чего произошел взрыв и начался пожар. Огонь потушили соседи. Никто из людей не пострадал.

Депутаты “Слуги народа“ напомнили Лукашенко о судьбе Януковича

Члены парламентской фракции партии “Слуга народа“ в открытом письме напомнили действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко, который может воспользоваться помощью России для подавления протестов, о судьбе беглого украинского президента Виктора Януковича.

Депутаты обратили внимание Лукашенко, что после того, как Янукович попросил в свое время помощь у РФ, началась вооруженная российская агрессия в Украину. Самому Януковичу пришлось бежать из страны.

В зоне ООС задержан снайпер боевиков

16 августа украинские военнослужащие в зоне проведения ООС задержали боевика, который решил добровольно сдаться ВСУ. У него при обыске обнаружен военный билет так называемой “ЛНР“, где указана его воинская специальность – снайпер.

Задержанный признался, что он не выдержал издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями, и решил добровольно сдаться ВСУ.