На Донбассе сохраняется режим "тишина"

Обстрелом со стороны сепаратистов накануне не зафиксировано, но они все же нарушили договоренности, начав оборудовать позиции возле Ужовки.

На всех участках фронта на Донбассе сохраняется "тишина" Пресс-центр штаба ООС / Facebook

За прошедшие сутки на Донбассе не зафиксированы обстрелы со стороны сепаратистов, сохранялся режим "тишина" на всех участках фронта. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 17 августа.

Как подчеркивают в штабе, ситуация в зоне ООС остается контролируемой. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

При этом накануне украинскими воинами задокументировано одно нарушение сепаратистами договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Вблизи временно неподконтрольного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону подразделений ВСУ возле Водяного.

С начала текущих суток, 17 августа, на Донбассе обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе с 27 июля действует перемирие, условия которого сепаратисты систематически нарушают.

Так, в последнем отчете ОБСЕ отметила 262 нарушения режима прекращения огня с начала вступления в силу перемирия.

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