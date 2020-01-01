В Ровенской области пьяный водитель врезался в машину патрульных

В этот момент полицейские как раз составляли протокол на другого пьяного водителя.

В Костопольском районе Ровенской области нетрезвый водитель въехал в служебный автомобиль полиции. Об этом информирует пресс-служба регионального управления полиции.

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В поле зрения экипажа сектора реагирования патрульной полиции Костопольского отдела на автодороге возле села Збуж вчера, 16 августа, в 22:43 попал автомобиль Renault Traffic, у которого не было подсветки номерного знака.

При составлении в отношении водителя, 29-летнего жителя села Жалин, административных материалов по части 6 статьи 121, полицейские заподозрили у него признаки опьянения. Алкотестер показал 0,42 промилле. Поэтому на водителя правоохранители составили админпротокол по статье 130 КУоАП.

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Во время документирования транспортные средства Renault Traffic и служебный автомобиль Mitsubishi Outlander располагались по правому краю проезжей части ближе к обочине с включенной аварийной сигнализацией, а полицейское авто – еще и с включенными проблесковыми маячками. В этот момент в припаркованные автомобили врезался встречный Volkswagen Passat под управлением 28-летнего костопольчанина и съехал в кювет.

Как выяснилось в ходе проверки, водитель находился в нетрезвом состоянии – 1,50 промилле. Следовательно, в отношении жителя Костополя полицейские составили административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и за управление в состоянии алкогольного опьянения по статьям 124 и 130 КУоАП.

Напомним, в Днепре столкнулись две маршрутки, пострадали восемь пассажиров. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.