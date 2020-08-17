Показано видео, как в Николаеве депутатов оппоблока закидали яйцами

Активистов, которые целились в народных избранников, задержали.

Инцидент произошел в сессионном зале здания Николаевского облсовета. Там проходил брифинг о целесообразности выборов на Донбассе. После вопросов от “Нацкорпуса” в депутатов полетели свежие куриные яйца.

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Об этом сообщило местное издание “Новости-N“, показав видео с места.

Сельскохозяйственными продуктами целились в представителей “Оппозиционной платформы — За жизнь”. Брифинг проходил по их инициативе, в итоге организаторы чуть не стали жертвами покушения.

Впрочем, на ролике видно, что ни в кого из депутатов нападающим попасть не удалось. Они ловко увернулись от “снарядов“.

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Зато уборщикам добавилось работы. Им придется отмывать пол и стены и убирать скорлупу.

Отмечается, что яйца в народных избранников бросали члены “Нацкорпуса”. Были задержаны несколько человек.

В отношении одного подозреваемого, 19-летнего активиста, составили админпротокол. Хулигану придется выплатить штраф. При этом уточняется, что дебошир отрицает свою причастность к “Нацкорпусу“.

Акивист ни в кого не попал novosti-n.org

Дебошира задержали novosti-n.org

Напавшему придется заплатить штраф novosti-n.org

Напомним, ранее мы писали, что визит нардепа Кивы спровоцировал потасовки в Ровенской области.

