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Показано видео, как в Николаеве депутатов оппоблока закидали яйцами

Комментариев: 4
Активистов, которые целились в народных избранников, задержали.
Уборщикам добавилось работы
Уборщикам добавилось работы
novosti-n.org

Инцидент произошел в сессионном зале здания Николаевского облсовета. Там проходил брифинг о целесообразности выборов на Донбассе. После вопросов от “Нацкорпуса” в депутатов полетели свежие куриные яйца.

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Об этом сообщило местное издание “Новости-N“, показав видео с места.

Сельскохозяйственными продуктами целились в представителей “Оппозиционной платформы — За жизнь”. Брифинг проходил по их инициативе, в итоге организаторы чуть не стали жертвами покушения.

Впрочем, на ролике видно, что ни в кого из депутатов нападающим попасть не удалось. Они ловко увернулись от “снарядов“.

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Зато уборщикам добавилось работы. Им придется отмывать пол и стены и убирать скорлупу.

Отмечается, что яйца в народных избранников бросали члены “Нацкорпуса”. Были задержаны несколько человек.

В отношении одного подозреваемого, 19-летнего активиста, составили админпротокол. Хулигану придется выплатить штраф. При этом уточняется, что дебошир отрицает свою причастность к “Нацкорпусу“.

Акивист ни в кого не попал
Акивист ни в кого не попал
novosti-n.org

Дебошира задержали
Дебошира задержали
novosti-n.org

Напавшему придется заплатить штраф
Напавшему придется заплатить штраф
novosti-n.org

Напомним, ранее мы писали, что визит нардепа Кивы спровоцировал потасовки в Ровенской области.

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Теги: видео, яйца, депутаты, Николаев, покушение, Оппоблок, активист, Нацкорпус, ОПЗЖ
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Комментариев (4)
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Krotol2    17.08.2020, 18:10
Оценка:  -2
Krotol2
Значит хорошие депутаты.Надо брать
КульныйПэрэць    17.08.2020, 17:46
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
А шо такое,"аХтыХвист"?Забзд ел признаться что ты из Нациккорпуса?Закручивают вам мразям потихоньку гайки и это только начало.Не мешало бы подобные нападения расценивать как покушение с умыслом нанесения телесных повреждений должностному лицу.3 года колонии без права УДО были бы справедливым наказани
КульныйПэрэць    17.08.2020, 17:42
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
Подобные преступления необходимо приравнивать к умышленному нападению на должностное лицо с целью нанесения вреда.С соответвующим ужесточением ответственности.Год колонии общего режима без права УДО было бы вполне справедливым наказанием.
WTF2wtf    17.08.2020, 18:31
Оценка:  0
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- ФайныйДрузяка-КудлатыйКыць- СерыйКыць-НеистовыйГун (и т.д.),
это пишет упопротый нацист-украинофоб,
считающий нормальным сотни танков российских оккупантов на украинской земле, тысячи убитых под сраные путинские лозунги ... который тащится от того, как убивают украинских солдат
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