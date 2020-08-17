Повышение минималки до 5 тысяч не отразится на уровне инфляции – Шевченко
Глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен, запланированное на сентябрь 2020 года, не скажется на общем уровне инфляции. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".
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Шевченко отметил, что увеличение минимальной зарплаты до 6500 грн, запланированное на лето 2021 года, повлияет на цены меньше, чем в 2017 году. Напомним, что три года назад минималку подняли с 1600 до 3200 грн.
В условиях пандемии коронавируса и карантина увеличение минимальной зарплаты скажется на ценах значительно меньше, чем три года назад. Дело в том, что сейчас спрос гораздо меньше. Сбережений у украинцев стало меньше, а предприятия пока не ждут рост продаж.
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25 августа 2020 года должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. На нем будет решаться вопрос повышения минимальной зарплаты до 5000 грн.
Напомним, что Кирилл Шевченко возглавил НБУ в июле 2020 года. Яков Смолий ушел с этого поста по собственному желанию. Позднее он заявил, что на него оказывали давление.