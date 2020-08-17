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Повышение минималки до 5 тысяч не отразится на уровне инфляции – Шевченко

Комментариев: 1
Шевченко уверен, что повышение минималки поддержит экономику на этапе восстановления.
Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко
facebook.com/KyryloShevchenkoCEO

Глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен, запланированное на сентябрь 2020 года, не скажется на общем уровне инфляции. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

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Шевченко отметил, что увеличение минимальной зарплаты до 6500 грн, запланированное на лето 2021 года, повлияет на цены меньше, чем в 2017 году. Напомним, что три года назад минималку подняли с 1600 до 3200 грн.

В условиях пандемии коронавируса и карантина увеличение минимальной зарплаты скажется на ценах значительно меньше, чем три года назад. Дело в том, что сейчас спрос гораздо меньше. Сбережений у украинцев стало меньше, а предприятия пока не ждут рост продаж.

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25 августа 2020 года должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. На нем будет решаться вопрос повышения минимальной зарплаты до 5000 грн.

Напомним, что Кирилл Шевченко возглавил НБУ в июле 2020 года. Яков Смолий ушел с этого поста по собственному желанию. Позднее он заявил, что на него оказывали давление.

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Теги: Шевченко, минимальная зарплата, минималка
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Комментариев (1)
NTUKC    17.08.2020, 17:54
Оценка:  -1
NTUKC
я уволю еще двух сотрудников!
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