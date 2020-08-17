Повышение минималки до 5 тысяч не отразится на уровне инфляции – Шевченко

Шевченко уверен, что повышение минималки поддержит экономику на этапе восстановления.

Глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен, запланированное на сентябрь 2020 года, не скажется на общем уровне инфляции. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

Читай также: Без пяти минут глава Нацбанка: кто такой Кирилл Шевченко

Шевченко отметил, что увеличение минимальной зарплаты до 6500 грн, запланированное на лето 2021 года, повлияет на цены меньше, чем в 2017 году. Напомним, что три года назад минималку подняли с 1600 до 3200 грн.

В условиях пандемии коронавируса и карантина увеличение минимальной зарплаты скажется на ценах значительно меньше, чем три года назад. Дело в том, что сейчас спрос гораздо меньше. Сбережений у украинцев стало меньше, а предприятия пока не ждут рост продаж.

Читай также: Шевченко назвал причину кадровых изменений в Нацбанке: Подробности

25 августа 2020 года должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. На нем будет решаться вопрос повышения минимальной зарплаты до 5000 грн.

Напомним, что Кирилл Шевченко возглавил НБУ в июле 2020 года. Яков Смолий ушел с этого поста по собственному желанию. Позднее он заявил, что на него оказывали давление.