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Не уступил дорогу: В Киеве трое иностранцев избили и ограбили таксиста

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Агрессоров задержали спустя час. Им предъявлено подозрение.
Не уступил дорогу: В Киеве трое иностранцев избили и ограбили таксиста
© kyiv.npu.gov.ua
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Не уступил дорогу: В Киеве трое иностранцев избили и ограбили таксиста
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Следователи сообщили трем иностранцам о подозрении за избиение таксиста на столичной Оболони. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, между мужчинами возник дорожный конфликт из-за вопроса первоочередности проезда.

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В дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на улице Рокоссовского неизвестные избивают водителя авто. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и врачи.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника Оболонского управления полиции Андрей Окушков, пообщавшись с потерпевшим, правоохранители установили, что между ним и тремя неизвестными возник дорожный конфликт из-за вопроса первоочередности проезда.

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Незнакомцы начали преследовать таксиста, а когда догнали, разбили стекло машины и избили его. Потом забрали сумку с документами и деньгами и скрылись. Водителя такси с множественными телесными повреждениями, в том числе переломом пальца руки, госпитализировали в больницу. В течение часа копы разыскали злоумышленников и задержали. Ими оказались граждане другого государства, 1977, 1985 и 1988 рождения.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, на Донбассе таксист в багажнике привез на мойку бомжа. Бездомный, как оказалось, сам попросил помыть его на автомойке и претензий к таксисту не имеет.

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Теги: Киев, таксист, хулиганство, иностранцы
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