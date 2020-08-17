В Херсоне пациент с коронавирусом выбил окно в больнице

Мужчина был недоволен изоляцией за закрытой дверью.

Инцидент произошел в областной инфекционке Херсона. Когда туда привезли 63-летнего жителя региона с симптомами COVID-19, он устроил дебош.

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Об этом сообщает местное издание “Херсонцы”.

Уточняется, что мужчину после подтверждения диагноза изолировали в спецбоксе, где, помимо него, было еще двое больных. После того, как в палате закрыли дверь, пациент стал возмущаться. Он пригрозил выбить окна, если дверь не откроют. В итоге больной сдержал обещание и ближе к вечеру голыми руками выдавил металлопластикое окно.

Температура воздуха ночью в Херсоне сейчас падает до 12 градусов. Медикам пришлось переселить соседей мужчины по палате, чтобы им не было холодно.

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Также отмечается, что на этом буйный пациент не успокоился. Он вел себя неадекватно, сыпал оскорблениями в адрес врачей и даже вызвал полицию. В свою очередь, администрация больницы заявила правоохранителям о порче имущества.

Мужчине предложили письменно отказаться от лечения в стационаре и поехать домой. Но тот не захотел и остался в палате с разбитым окном.

Напомним, ранее мы писали, что Ляшко озвучил условие переноса местных выборов.

