Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе водителя маршрутки оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение карантина

Комментариев: 0
Водитель перевозил стоячих пассажиров, хотя в одесском общественном транспорте сейчас могут быть только сидячие пассажиры.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/pg/primorskysud/

Приморский районный суд Одессы оштрафовал водителя маршрутного такси на 17 тысяч гривен за нарушение правил карантина. Об этом сегодня сообщает “Думская“.

Читай также: Мэр Умани грозится перекрыть въезды в город и не пускать хасидов

Обвиняемый нарушил запрет на перевозку стоячих пассажиров. В его маршрутном такси 20 сидячих мест, но он перевозил 24 человека. 

Водитель в ходе судебного разбирательства свою вину полностью признал. Судья постановил за нарушение статьи 44-3 Кодекса Украины об административных нарушениях оштрафовать его на 17 тысяч гривен. Кроме того, ему придется ещё заплатить 420 гривен судебного сбора.

Читай также: В Хмельницком горсовет оштрафовали за пенную вечеринку

В Одессе с сегодняшнего дня, 17 августа, усилили карантин в целях борьбы с распространением коронавинруса. Город сейчас находится в “желтой“ карантинной зоне. Это значит, что в общественном транспорте могут быть только сидячие пассажиры. Кроме того, одесситы должны быть обязательно в общественных местах в защитных масках. Иначе – штраф.

В Украине уже начали готовить больницы ко второй волне пандемии коронавируса, которая может начаться в ноябре или ноябре 2020 года. Полиция и ГСЧС усиливают работу по соблюдению карантина гражданами.

Поделись:
Теги: Одесса, карантин, маршрутка, водитель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь