В Одессе водителя маршрутки оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение карантина

Водитель перевозил стоячих пассажиров, хотя в одесском общественном транспорте сейчас могут быть только сидячие пассажиры.

Приморский районный суд Одессы оштрафовал водителя маршрутного такси на 17 тысяч гривен за нарушение правил карантина. Об этом сегодня сообщает “Думская“.

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Обвиняемый нарушил запрет на перевозку стоячих пассажиров. В его маршрутном такси 20 сидячих мест, но он перевозил 24 человека.

Водитель в ходе судебного разбирательства свою вину полностью признал. Судья постановил за нарушение статьи 44-3 Кодекса Украины об административных нарушениях оштрафовать его на 17 тысяч гривен. Кроме того, ему придется ещё заплатить 420 гривен судебного сбора.

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В Одессе с сегодняшнего дня, 17 августа, усилили карантин в целях борьбы с распространением коронавинруса. Город сейчас находится в “желтой“ карантинной зоне. Это значит, что в общественном транспорте могут быть только сидячие пассажиры. Кроме того, одесситы должны быть обязательно в общественных местах в защитных масках. Иначе – штраф.

В Украине уже начали готовить больницы ко второй волне пандемии коронавируса, которая может начаться в ноябре или ноябре 2020 года. Полиция и ГСЧС усиливают работу по соблюдению карантина гражданами.