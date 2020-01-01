Максим Иванчук поделился фотографиями собственной клиники

В постах доктор показал, какие палаты могут выбирать себе пациенты медицинского центра IVANCHUK.

Пластический хирург Максим Иванчук сегодня очень популярен в социальных сетях. Практически каждый день он публикует новые посты в Instagram, где делится с подписчиками результатами проведенных операций и событиями из своей жизни. Недавно он опубликовал ряд новых фотографий с изображением собственной клиники. В постах доктор показал, какие палаты могут выбирать себе пациенты медицинского центра IVANCHUK.

Знакомство с клиникой он начал с ресепшена. Максим Сергеевич рассказал, что посетители клиники первым делом приходят в это место, чтобы попасть на консультацию к доктору. Их встречает персонал заведения и обязательно предлагает попробовать вкусный кофе, чай и какао. Также пластический хирург уточнил, что прием пациентов ведется с 6.30-7.10 утра с понедельника по субботу.

Следующие два поста Иванчук Максим посвятил палатам клиники. Доктор показал, какие комнаты могут выбирать себе пациенты. Так, в медицинском центре доступны три ВИП-палаты, а также одноместные и двухместные номера. Хирург рассказал, что в каждой палате есть собственный санузел. В стоимость проживания входят питание на период проживания в клинике, круглосуточный медицинский уход и все медикаменты, необходимые пациенту для восстановления после операции.

Также Максим Сергеевич не упустил возможности показать своим подписчикам сердце клиники – операционную. По словам доктора, его медицинский центр оснащен самым передовым оборудованием. Для проведения операций используют два анестезиологических аппарата немецкого производителя DRAGER PRIMUS. Эти аппараты признаны самыми качественными и легко управляемыми в мире. Доктор рассказал о специальном медицинском оборудовании Masimo, с помощью которого проводят нейромониторинг глубины анестезии. Он является наиболее продвинутым в своем классе. Главная цель работы аппарата – определить, какую дозу анестезии нужно вводить пациенту, чтобы достичь необходимой глубины сна. По словам доктора, “благодаря этому минимизируется количество анестетиков, а значит и наркоз переносится легко и мягко”.

Максим Иванчук объяснил, что считается главным в работе анестезиолога. Так, его обязанность – контроль за жизненными функциями организма пациента во время оперативного вмешательства. В клинике пластического хирурга эту функцию выполняют мониторы Philips Intelliview Anesthesia, которые считаются одними из самых надежных в мире.

Максим Іванчук поділився фотографіями власної клініки

В постах доктор показав, які палати можуть вибирати собі пацієнти медичного центру IVANCHUK.

Пластичний хірург Максим Іванчук сьогодні дуже популярний в соціальних мережах. Практично кожен день він публікує нові пости в Instagram, де ділиться з підписниками результатами проведених операцій і подіями зі свого життя. Нещодавно він опублікував ряд нових фотографій із зображенням власної клініки. У постах доктор показав, які палати можуть вибирати собі пацієнти медичного центру IVANCHUK.

Знайомство з клінікою він почав з ресепшена. Максим Сергійович розповів, що відвідувачі клініки насамперед приходять в це місце, щоб потрапити на консультацію до лікаря. Їх зустрічає персонал закладу і обов'язково пропонує скуштувати смачну каву, чай і какао. Також пластичний хірург уточнив, що прийом пацієнтів ведеться з 6.30-7.10 ранку з понеділка по суботу.

Наступні два пости Іванчук Максим присвятив палатам клініки. Доктор показав, які кімнати можуть обирати собі пацієнти. Так, у медичному центрі доступні три ВІП-палати, а також одномісні та двомісні номери. Хірург розповів, що в кожній палаті є власний санвузол. У вартість проживання входять харчування на період проживання в клініці, цілодобовий медичний догляд і всі медикаменти, необхідні пацієнту для відновлення після операції.

Також Максим Сергійович скористався нагодою показати своїм підписникам серце клініки - операційну. За словами доктора, його медичний центр оснащений найсучаснішим обладнанням. Для проведення операцій використовують два анестезіологічних апарати німецького виробника DRAGER PRIMUS. Ці апарати визнані найбільш якісними та легкими у керуванні. Доктор розповів про спеціальне медичне обладнання Masimo, за допомогою якого проводять нейромоніторинг глибини анестезії. Апарат є найбільш просунутим у своєму класі. Головна мета роботи апарату - визначити, яку дозу анестезії потрібно вводити пацієнтові, щоб досягти необхідної глибини сну. За словами доктора, “завдяки цьому мінімізується кількість анестетиків, а значить і наркоз переноситься легко і м'яко“.

Максим Іванчук пояснив, що вважається головним у роботі анестезіолога. Так, його обов'язок - контроль за життєвими функціями організму пацієнта під час оперативного втручання. У клініці пластичного хірурга цю функцію виконують монітори Philips Intelliview Anesthesia, які вважаються одними з найнадійніших у світі.

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