Кабмин запретил паломничество хасидов в Умань – Аваков

В МВД обещают принять меры к тому, чтобы паломники не могли попасть в Умань.

МВД Украины инициировало введение технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

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Эта инициатива была поддержана Кабинетом Министров и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Министр внутренних дел отметил: ежегодно в Умань приезжает от 30 - 50 тыс. хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения.

Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозным сообществам... Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения... Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев, - отметил Аваков.

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Глава МВД добавил, что аналогичной договоренности Министерство внутренних дел достигло с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии. Поэтому надеется на понимание в этом вопросе и от представителей хасидской религиозной общины.

Аваков также отметил, что МВД обеспечит техническое исполнение карантинных ограничений в Умани.

Напомним, ранее сегодня Мэр Умани записал видеообращение, в котором пригрозил перекрыть въезды в город и не пускать хасидов.