Утихомиривать хулиганов пришлось бойцам КОРДа.

В Виннице криминальные авторитеты устроили погром в ресторане

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В Виннице криминальные авторитеты устроили погром в ресторане

В Виннице полицейские задержали двух криминальных “авторитетов“ за совершение хулиганский действий в развлекательном заведении. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Ночью 17 августа злоумышленники устроили драку в ресторане, угрожали присутствующим оружием, разбили мебель и оказывали сопротивление полицейским, приехавшим на вызов.

Задержание произошло сегодня в центре Винницы работниками криминальной полиции при силовой поддержке бойцов КОРДа и под процессуальным руководством прокуратуры области.

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По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, двое неоднократно судимых лиц, которые имели определенное влияние на оперативную обстановку в регионе, спровоцировали конфликт с администрацией заведения, нанесли телесные повреждения 22-летнему охраннику и угрожали присутствующим оружием. Сейчас они задержаны в процессуальном порядке.

Злоумышленники в возрасте 39 и 56 лет находится в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать в суде о заключении их под стражу.

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Полицией начато уголовное производство ч.3 ст. 296 УК Украины (хулиганство). За такое преступление предусмотрено наказание - до 5 лет заключения.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове накрыли банду псевдополицейских, которую сколотил криминальный авторитет. Преступники выдавали себя за копов и вымогали деньги с граждан.