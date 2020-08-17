На вырученные деньги она планировала купить квартиру и машину.

В Мариуполе 19-летняя девушка пыталась продать своего ребенка

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В Мариуполе 19-летняя девушка пыталась продать своего ребенка

В Мариуполе правоохранители разоблачили 19-летнюю женщину, которая пыталась продать за 400 тыс. грн собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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“Досудебным расследованием установлено, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение 2 месяцев с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года “оценила“ в 400 000 грн“, - говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили безработную жительницу Мариуполя во время совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) УК Украины.

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Злоумышленница была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины при получении денежных средств от “покупателя“. Сейчас младенец передан под наблюдение врачей в городскую детскую больницу.

Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос сообщения задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что россиянин пытался вывезти в РФ “живой товар“. Трех харьковчанок пограничники спасли от сексуальной эксплуатации.