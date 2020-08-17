Глава НБУ оценил последствия повышения минимальной зарплаты

Поднятие минимальной зарплаты до 6500 грн в 2021 году повлияет на цены меньше, чем в 2017 году, когда минимальную зарплату подняли с 1600 до 3200 грн, предположил Шевченко.

Повышение минимальной зарплаты в Украине до 5000 грн в месяц не будет иметь негативных последствий для экономики и не приведет к росту цен. Такое мнение выразил председатель Национального банка Кирилл Шевченко в интервью изданию РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 17 августа.

"Сейчас очень популярна тема - обсуждать влияние повышение минимальной зарплаты на инфляцию. Но скажу вам, что повышение зарплаты с 4700 до 5000 грен практически не скажется на общем уровне инфляции", - сказал он.

В то же время поднятие минимальной зарплаты до 6500 грн в 2021 году повлияет на цены меньше, чем в 2017 году, когда минимальную зарплату подняли с 1600 до 3200 грн, предположил глава НБУ.

"Это дискуссионный вопрос. Сейчас через общий низкий спрос в условиях коронакризис этот эффект на цены будет существенно меньше, чем в 2017 году. Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистические ожидания и не прогнозируют рост продаж", - отметил Шевченко.

В то же время, по словам главы НБУ, повышение минимальной зарплаты поддержит внутренний спрос - а, соответственно, и экономику, на этапе восстановления после кризиса.

Напомним, президент Владимир Зеленский вносит на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен с 1 сентября.

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