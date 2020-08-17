На Донеччине женщина пыталась продать своего ребенка
Правоохранители задержали злоумышленницу во время получения денежных средств - 400 тысяч гривен.
Жительница Мариуполя в Донецкой области пыталась продать своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает 17 августа Офис генпрокурора.
По данным следствия, женщина не состояла на медицинском учете как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение двух месяцев она подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика за 400 тыс грн.
При получении денежных средств ее задержали правоохранители. Младенец передано под наблюдение врачей в городскую детскую больницу.
Продолжаются неотложные следственные действия. Решаются вопросы сообщение задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.
Cмотрите фотогалерею: На Донеччине женщина пыталась продать своего ребенка
Напомним, ранее сообщалось, что пара из Запорожья пыталась продать ребенка за семь тысяч долларов.
Также Корреспондент писал, что переселенка из Донбасса пыталась продать ребенка за 40 тысяч.
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