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На Донеччине женщина пыталась продать своего ребенка

Комментариев: 2
Правоохранители задержали злоумышленницу во время получения денежных средств - 400 тысяч гривен.
Женщина хотела продать ребенка за 400 тысяч
Женщина хотела продать ребенка за 400 тысяч
Голос UA
 
Жительница Мариуполя в Донецкой области пыталась продать своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает 17 августа Офис генпрокурора.
 
По данным следствия, женщина не состояла на медицинском учете как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение двух месяцев она подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика за 400 тыс грн.
 
При получении денежных средств ее задержали правоохранители. Младенец передано под наблюдение врачей в городскую детскую больницу.
 
Продолжаются неотложные следственные действия. Решаются вопросы сообщение задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что пара из Запорожья пыталась продать ребенка за семь тысяч долларов.
 
Также Корреспондент писал, что переселенка из Донбасса пыталась продать ребенка за 40 тысяч.

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Теги: Генпрокуратура, Донецкая область, Мариуполь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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КульныйПэрэць    17.08.2020, 20:19
Оценка:  -25
КульныйПэрэць
К сожалению,после Пэрэмоги Рэвалюции Мужицкого Достоинства подобные случаи в нашей охреНэньке стали трендом...Спасибо тебе,Майдан!
st2    17.08.2020, 20:23
Оценка:  +2
st2
на россии ребенка просто бы выбросили в сливную яму или, в лучшем случае, обменяли б цыганам на бутылку бояры
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