Правоохранители задержали злоумышленницу во время получения денежных средств - 400 тысяч гривен.

Женщина хотела продать ребенка за 400 тысяч Голос UA

Жительница Мариуполя в Донецкой области пыталась продать своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает 17 августа Офис генпрокурора.

По данным следствия, женщина не состояла на медицинском учете как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение двух месяцев она подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика за 400 тыс грн.

При получении денежных средств ее задержали правоохранители. Младенец передано под наблюдение врачей в городскую детскую больницу.

Продолжаются неотложные следственные действия. Решаются вопросы сообщение задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: На Донеччине женщина пыталась продать своего ребенка

Напомним, ранее сообщалось, что пара из Запорожья пыталась продать ребенка за семь тысяч долларов.

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