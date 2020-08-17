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На Киевщине ограничат проведение религиозных праздников из-за COVID

Комментариев: 4
В регионе запрещается проведение массовых религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров.
В КГГА рассказали о правилах
В КГГА рассказали о правилах
Getty Images
 
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Киевская областная государственная администрация обратилась к представителям духовенства региона с призывом ограничить проведение религиозных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
 
 
"Не имеем права расслабляться. Ответственное отношение к своему здоровью, воздержание от посещения храмов, отказ от поездок в другие регионы, соблюдение санитарных требований является предохранителем от перехода к более жестким ограничениям", - подчеркнул глава ОГА Василий Володин.
 
Также на территории Киевской области запрещается проведение массовых религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории и именно организатор мероприятия является ответственным за соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра при проведении мероприятия с размещением участников стоячие.
 
В августе традиционно православные христиане отмечают медовый, яблочный и хлебный (ореховый) спас, а также Преображение Господне (19 августа - второй спас) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).
 
"Обращаемся к представителям религиозных организаций и верующих Киевщины с просьбой соблюдать требования законодательства и максимально ограничить проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.
 
Ранее сообщалось, что на Волыни 20 человек заболели COVID-19 после посещения богослужений.
 
 

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Теги: церковь, КГГА, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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КульныйПэрэць    17.08.2020, 20:41
Оценка:  -25
КульныйПэрэць
А день независимости разве не является религиозным праздником в нашей охреНэньке?Ведь бога никто не видел,но некоторые в него верят.Так же и с независимостью,некоторые в неё верят и даже празднуют,но никто эту независимость тоже не видит.
ВосставшийИзБана    17.08.2020, 20:44
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Если бы Украина не была независимой, Московия не слала бы сюда ихтамнетов с такой настойчивостью.
Брюква_и_Клюква    17.08.2020, 20:56
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Xyйлa тоже никто не видел, только его ипостаси. Но ты же голосуешь за него, Бесик.
Shaab    17.08.2020, 21:56
Оценка:  +1
Shaab
До Вашої "охреНеньки" День Незалежності дійсно не має жодного відношення. Це свято в Україні відзначають.
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