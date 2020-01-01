СБУ нашла организатора поджога авто журналистки

Оперативники спецслужбы установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника.

Задержанному сообщили о подозрении в соучастии в преступлении и умышленном уничтожении имущества журналиста ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во Львове бывшего полицейского, подозреваемого в организации поджога автомобиля журналистки львовской редакции радио Свобода в январе 2020 года. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщила СБУ.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника.

Ему сообщили о подозрении в соучастии в преступлении и умышленном уничтожении имущества журналиста (ч.3 ст.27 и ч.2 ст.347-1 УК).

Поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января 2020 на ул. Кубийовича во Львове. Правоохранители задержали в Одессе исполнителя преступления - 19-летнего жителя Хмельницкого, которому сообщили о подозрении.

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