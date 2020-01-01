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СБУ нашла организатора поджога авто журналистки

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Оперативники спецслужбы установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника.
Задержанному сообщили о подозрении в соучастии в преступлении и умышленном уничтожении имущества журналиста
Задержанному сообщили о подозрении в соучастии в преступлении и умышленном уничтожении имущества журналиста
ssu.gov.ua
 
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во Львове бывшего полицейского, подозреваемого в организации поджога автомобиля журналистки львовской редакции радио Свобода в январе 2020 года. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщила СБУ.
 
Оперативники спецслужбы установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника.
 
Ему сообщили о подозрении в соучастии в преступлении и умышленном уничтожении имущества журналиста (ч.3 ст.27 и ч.2 ст.347-1 УК).
 
Поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января 2020 на ул. Кубийовича во Львове. Правоохранители задержали в Одессе исполнителя преступления - 19-летнего жителя Хмельницкого, которому сообщили о подозрении.
 
Напомним, в ночь на 17 августа под Киевом сгорела машина программы Схемы. Журналисты связывают инцидент со своей профессиональной деятельностью.
 

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Теги: Львов, СБУ, Журналисты, поджог, задержание
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Источник: korrespondent.net

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