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В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Комментариев: 1
На белорусской границе не наблюдаются нестандартные ситуации. Происходит постоянный обмен информацией между странами.
Демченко рассказал о ситуации на границе
Демченко рассказал о ситуации на границе
dpsu.gov.ua
 
Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой и украинские пограничники делают все, чтобы не допустить каких-либо провокаций. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, пишет РБК-Украина.
 
 
По его словам, сейчас провокаций на границе не зафиксировано.
 
"В настоящее время, все пункты пропуска функционируют, средний пассажиропоток в сутки составляет около 3 тысяч человек и на въезд и на выезд", - сообщил Демченко.
 
Он также сообщил, что сейчас проходит пограничная операция на этом участке границы, которая началась в середине июля.
 
Демченко рассказал, что спецоперации плановая, проходит ежегодно, однако особенности ситуации, сложившейся сегодня в Беларуси - учитываются.
 
"В настоящее время мы не наблюдаем, чтобы на белорусской границе были нестандартные ситуации. У нас постоянно происходит взаимный обмен информацией с белорусской стороной", - сказал пресс-секретарь.
 
Он добавил, что ведомства сотрудничают на всех уровнях.
 
Напомним, по состоянию на утро 17 августа по всей Беларуси начались забастовки.

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Теги: Беларусь, протесты, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Лаптев    17.08.2020, 23:37
Оценка:  +4
Лаптев
Очень много белорусских машин стало в городе. Народ тикает от своего любимого диктатор за кордон.
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