Главное 17 августа: Отозванный посол и ВОЗ против карантина

Подборка основных событий за минувшие сутки.

Посла Украины в Беларуси пригласили в Киев на консультации, ВОЗ призвала не продлевать карантин в связи с коронавирусом. Мы собрали главные новости вчерашнего дня.

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Посол из Беларуси вызван в Украину

На прошлой неделе Минск передал задержанных “вагнеровцев” в РФ. При этом Киев считает, что были все основания для выдачи их Украине. Такое решение беларусских властей, по мнению украинского правительства, подорвало доверие между странами. В связи с этим Украина впервые отозвала посла в Беларуси для обсуждения дальнейших перспектив в отношениях с соседним государством.

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ВОЗ просит не вводить карантин

Во Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что в условиях пандемии достаточно масок и дистанции. Правительства стран призывают не возвращаться к карантину, даже если наступит вторая волна эпидемии. Экономические последствия карантина, по мнению ВОЗ, оказались слишком тяжелыми. Они не оправдывают условную выгоду для медицины.

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Лукашенко не исключает перевыборы

Проведение новых выборов в Беларуси возможно. Об этом заявил вновь избранный президент Александр Лукашенко. Однако для этого нужно провести референдум и внести правки в Конституцию.

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Ужесточение карантина

В трех городах Украины объявили о более строгом карантине. Так, в Одессе разрешили проезд в транспорте только на сидячих местах, а в кинотеатрах – заполненность наполовину. В Харькове ограничили деятельность фитнес-клубов и спортзалов. В Ужгороде перестали делать операции и лечить в стационаре. Медпомощь в местных больницах смогут получить только беременные, младенцы и пациенты по неотложке. Их всех будут тестировать на коронавирус.

Лукашенко признали персоной нон грата

Депутаты Европарламента не согласны с итогами выборов в Беларуси. В Европе говорят, что, по их сведениям, победить должна была оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В свою очередь, Александр Лукашенко там стал персоной нон грата. В то же время 700 человек в Беларуси пожаловались в Генпрокуратуру на насилие со стороны силовиков.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине названы не готовые к ослаблению карантина регионы.