Сепаратисты на Донбассе дважды нарушили перемирие

Потерь и ранений в ВСУ нет.

Захватчики стреляли один раз, выстрел был провокацией mil.in.ua

В минувшие сутки на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. В то же время со стороны сепаратистов наблюдалось два нарушения перемирия.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, был задокументирован факт огневой активности оккупантов близ Водяного. Там сепаратисты совершили один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. По данным пресс-центра ООС, это была провокация, поэтому защитники не наносили ответный удар.

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Кроме того, в прошедшие сутки боевики оборудовали позиции в сторону украинских подразделений. Факты выявлены возле Водяного по направлению к временно оккупированной Ужовке.

С начала текущих суток на фронте наблюдается тишина. Боевых ранений и потерь в рядах ВСУ за два дня не было.

Напомним, ранее мы писали, что на Донбассе погиб разведчик.

