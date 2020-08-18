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В "оранжевой зоне" учителям рекомендуют носить защитный щиток на уроках

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Прозрачный щиток позволит детям видеть мимику учителя и не помешает нормальному учебному процессу.
Прозрачный щиток для лица рекомендован учителям на уроках
Прозрачный щиток для лица рекомендован учителям на уроках
depositphotos.com

Во время нового учебного года учителям разрешат преподавать без маски. Однако в учреждениях оранжевой зоны учителям будет рекомендовано носить защитный щиток. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время Всеукраинской Августовской конференции “Образование в условиях пандемии“, пишут “Факты“.

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“Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в школах “оранжевой“ зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс“, - уточнил Виктор Ляшко.

По словам главного санврача, учителя и ученики должны будут входить в здание школы в масках, однако непосредственно в учебных классах можно будет находиться без маски.

Напомним, ранее в Кабмине заявляли, что в “красной зоне“ школы будут уходить на 2-недельный карантин. В правительстве рассказали, как будут работать учебные заведения в зоне максимального карантина.

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Теги: маски, карантин, школа, карантин, Виктор Ляшко, Минздрав
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