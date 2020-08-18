В "оранжевой зоне" учителям рекомендуют носить защитный щиток на уроках

Прозрачный щиток позволит детям видеть мимику учителя и не помешает нормальному учебному процессу.

Во время нового учебного года учителям разрешат преподавать без маски. Однако в учреждениях оранжевой зоны учителям будет рекомендовано носить защитный щиток. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время Всеукраинской Августовской конференции “Образование в условиях пандемии“, пишут “Факты“.

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“Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в школах “оранжевой“ зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс“, - уточнил Виктор Ляшко.

По словам главного санврача, учителя и ученики должны будут входить в здание школы в масках, однако непосредственно в учебных классах можно будет находиться без маски.

Напомним, ранее в Кабмине заявляли, что в “красной зоне“ школы будут уходить на 2-недельный карантин. В правительстве рассказали, как будут работать учебные заведения в зоне максимального карантина.