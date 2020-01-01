На Донбассе сторожа комбината обстрелял "Дед Мороз"
Инцидент произошел в Кальмиусском районе Мариуполя Донецкой области. Там неизвестный открыл стрельбу на территории местного комбината.
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Об этом сообщает Центральный отдел полиции Мариуполя.
Указано, что стрелок оригинально подготовился к нападению. Он надел шапочку Деда Мороза и прицепил искусственную бороду.
После этого переодетый в сказочного персонажа мужчина пришел на комбинат и пять раз выстрелил в 58-летнего сторожа. В итоге пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. В него угодило несколько пуль. Уточняется, что потерпевший является уроженцем Мариуполя.
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Отмечено, что мужчина быстро скрылся. Свою маскировку в стиле Деда Мороза стрелок выбросил недалеко от места преступления.
Личность злоумышленника пока не установили. Его разыскивает полиция. Были изъяты записи с камер наблюдения и вещдоки. Назначены экспертизы. Мужчине грозит наказание за покушение на убийство.
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