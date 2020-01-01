На Донбассе сторожа комбината обстрелял "Дед Мороз"

Пострадавшего госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в Кальмиусском районе Мариуполя Донецкой области. Там неизвестный открыл стрельбу на территории местного комбината.

Читай также: На Донбассе неадекват с топором напал на охранника синагоги и разбросал фекалии

Об этом сообщает Центральный отдел полиции Мариуполя.

Указано, что стрелок оригинально подготовился к нападению. Он надел шапочку Деда Мороза и прицепил искусственную бороду.

После этого переодетый в сказочного персонажа мужчина пришел на комбинат и пять раз выстрелил в 58-летнего сторожа. В итоге пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. В него угодило несколько пуль. Уточняется, что потерпевший является уроженцем Мариуполя.

Читай также: На Харьковщине задержали банду, ограбившую агроферму

Отмечено, что мужчина быстро скрылся. Свою маскировку в стиле Деда Мороза стрелок выбросил недалеко от места преступления.

Личность злоумышленника пока не установили. Его разыскивает полиция. Были изъяты записи с камер наблюдения и вещдоки. Назначены экспертизы. Мужчине грозит наказание за покушение на убийство.

Напомним, ранее мы писали, что во львовском детсаду во время пожара погибла охранница.

