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Боевики на Донбассе получили из РФ новую технику и беспилотники

Комментариев: 4
Военную технику для боевиков отремонтировали и модернизировали на российских оборонных предприятиях.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/pressjfo.news/

В то время, как в зоне ООС украинские военнослужащие соблюдают режим тишины, согласно июльским договоренностям, боевики наращивают количество военной техники и вооружений. Об этом на брифинге рассказал представитель Минобороны полковник Максим Праута.

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За последние две недели из России на временно оккупированные территории Украины доставили 20 единиц военной техники и партию беспилотных летательных аппаратов с современными системами видеонаблюдения.

Праута отметил, что техника, которую получили боевики, была отремонтирована и модернизирована на российских оборонных предприятиях.

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С начала суток, 18 августа, в зоне проведения ООС сохраняется режим тишины. Со стороны боевиков обстрелов нет.

Ранее в зоне проведения ООС задержали боевика-снайпера, который решил сдаться ВСУ. Он не выдержал издевательств главарей оккупационных подразделений.

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Теги: ООС, боевики, военная техника
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Комментариев (4)
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WTF2wtf    18.08.2020, 14:57
Оценка:  +6
WTF2wtf
Ну не Китай же оккупировал Крым и Донбасс ... российсие оккупанты как поставляли вооружение и все остальное для своих оккупационных корпусов, так и поставляют. Презик россии ведет на Донбассе войну, тупо ради захваченного им чуть раньше Крыма, а миллионы местных для кремлевского фюррерка - расходник
sebax    18.08.2020, 14:38
Оценка:  +5
sebax
Просто дивно, про що саме думають, домовлюючись з ворогом про режим тиші.
Не можна вірити жодному слову кремля і до звільнення росії від внутрішньої окупації кремлядями закрити кордони, візовий режим та пасопрт негромадянина
ФайныйДрузяка    18.08.2020, 14:36
Оценка:  -27
ФайныйДрузяка
Всё правильно.Порох нужно держать сухим.
WTF2wtf    18.08.2020, 14:59
Оценка:  +5
WTF2wtf
Штатное быдло оккупантов многостаночное,
тебе только нахyй скакать ... вечноскачущий фашист-говномет на бюджете оккупантов из раши
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