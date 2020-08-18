Боевики на Донбассе получили из РФ новую технику и беспилотники

Военную технику для боевиков отремонтировали и модернизировали на российских оборонных предприятиях.

В то время, как в зоне ООС украинские военнослужащие соблюдают режим тишины, согласно июльским договоренностям, боевики наращивают количество военной техники и вооружений. Об этом на брифинге рассказал представитель Минобороны полковник Максим Праута.

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За последние две недели из России на временно оккупированные территории Украины доставили 20 единиц военной техники и партию беспилотных летательных аппаратов с современными системами видеонаблюдения.

Праута отметил, что техника, которую получили боевики, была отремонтирована и модернизирована на российских оборонных предприятиях.

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С начала суток, 18 августа, в зоне проведения ООС сохраняется режим тишины. Со стороны боевиков обстрелов нет.

Ранее в зоне проведения ООС задержали боевика-снайпера, который решил сдаться ВСУ. Он не выдержал издевательств главарей оккупационных подразделений.